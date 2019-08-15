Москва, 15 августа, 2019, 11:28 — ИА Регнум. В Госдуме не поддержали предложение сообщать работодателям об опасных заболеваниях, передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа. Инициатива, обсуждаемая в рамках модернизации нормативно-правовой базы в области труда, нарушает врачебную тайну, отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Парламентарий привел три аргумента. Прежде всего, по мнению депутата, у руководителя нет компетенций для полноценной оценки деятельности сотрудника — он не врач и не может сказать, какая болезнь и каким образом отражается на конкретном человеке.

Во-вторых, продолжил депутат, существует врачебная тайна.

«Сегодня руководитель работает в одной компании, завтра переходит в другую, а информация о болезни будущих сотрудников остается и может использоваться не совсем корректно», — поделился он опасениями в Facebook.

Кроме того, сейчас при трудоустройстве на должности, где есть требования к здоровью персонала, будущий сотрудник проходит медобследование и получает заключение врача.

«Почему же работодатель не должен доверять решению врача, обладающего конкретными знаниями в медицине, но может полагаться всего лишь на свою интуицию?» — задает он вопрос.