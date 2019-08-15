Хельсинки, 15 августа, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung Electronics закончила установку светодиодных вывесок в международном аэропорту Хельсинки-Вантаа (Финляндия). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Светодиодные вывески в аэропорту Хельсинки — Вантаа

По их словам, общая площадь LED-панелей составила 167 кв. м., длина — 77,3 метров, высота — 2,16 м.

В компании подчеркнули, что на территории аэропорта были установлены панели различной конфигурации: выпуклые и вогнутые экраны S-образной формы с радиусом кривизны до 6000R.

«Международный аэропорт Хельсинки-Вантаа ежегодно посещает более 20 млн человек. Теперь, после установки светодиодных вывесок туристы смогут наслаждаться красивыми пейзажами, предоставленными компанией Visit Finland», — сообщили представители Samsung Electronics.