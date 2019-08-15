Ульяновск, 15 августа, 2019, 11:24 — ИА Регнум. На неделе в двух городах Поволжья — Ульяновске и чувашской Козловке — открыли новые памятники. В Ульяновске появился памятный знак российскому авиаконструктору Виктору Толмачеву, который является одним из главных создателей самолёта «Руслан». В Козловке открыли памятник в честь гиревика Бронислава Чернова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Памятник в Козловке

В Заволжском районе Ульяновска в рамках празднования Дня воздушного флота открыли памятный знак авиаконструктору Виктору Толмачёву. Он почти полвека посвятил созданию и совершенствованию транспортного самолета Ан-124−100 «Руслан», который считается самым грузоподъемным серийным самолётом в мире. Также авиаконструктор является автором более ста научно-технических публикаций, изобретателем многочисленных авиационных устройств, входил в состав Российской академии естественных наук и Международной академии изобретателей.

Ulmeria.ru Памятный знак в Ульяновске

Кроме того, принято решение о присвоении одной из улиц нового микрорайона имени Виктора Толмачева — соответствующее постановление подписал ранее глава Ульяновска Сергей Панчин.

В соседней Чувашии новый памятник открыли в Козловке, приурочив торжество к Дню города. Он посвящён гиревику Брониславу Чернову, который трижды (1998, 2000, 2010 годы) завоевал высшие награды первенств мира по гиревому спорту среди ветеранов. В том числе в 2010 году, когда Чернову было 73 года, на чемпионате мира он сделал 190 подъемов.