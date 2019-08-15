Тбилиси, 15 августа, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что проект строительства новой скоростной автомагистрали на участке Гудаури — Коби, на дороге, соединяющей Грузию с Россией, был заказом президента России Владимира Путина, который выполняет лидер правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Это на 100% заказ Путина, который выполняет Иванишвили, и развитие туризма тут ни при чем», — написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Так он откликнулся на заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, который на презентации отчета Департамента автомобильных дорог сообщил, что в конце года начнется реализация нового проекта на участке Гудаури — Коби, где будет построен новый и самый длинный в Европе автомобильный тоннель. По мнению премьера, это существенно сократит время в пути и будет способствовать увеличению туристического потока, развитию туризма и экономики Грузии в целом.

Саакашвили назвал будущий тоннель «Новым Рокским тоннелем» и подчеркнул, что в случае его открытия правительство Грузии откроет России путь для быстрого военного захвата Грузии.

Напомним, что Рокский тоннель находится на дороге, соединяющей Россию с Южной Осетией.

«Это новый Рокский тоннель. В 2008 году я отдал приказ об отступлении из Гори, после чего получил сообщение о концентрации российской бронетехники на Ларсе. Если бы мы не отступили, эта группа точно так же окружила бы и уничтожила бы нашу армию, как русские сделали это позднее на Украине в Иловайске в 2014 году. В случае строительства автобана для России откроется военный путь для быстрого захвата Тбилиси», — пояснил Саакашвили.