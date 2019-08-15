Омск, 15 августа, 2019, 11:11 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Омской области обнародовал некоторые подробности обстоятельств исчезновения и последующего обнаружения мёртвой трёхлетней девочки в столице областного центра.

СУ СК РФ по Омской области Место обнаружения пропавшей в Омске трёхлетней девочки

Из официального сообщения ведомства следует, что в ходе проверки получены документальные свидетельства того, что ребёнок, найденный в выгребной яме уличного туалета, переместился к месту своей смерти самостоятельно, после того, как был оставлен без присмотра во дворе дома.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, девочка пропала накануне, 14 августа, около 16:00 по местному времени в Кировском округе. В течение часа родители пытались отыскать свою пропавшую дочь, а затем обратились в полицию. Через несколько часов об обнаружении трупа сообщили члены поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

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