Калуга, 15 августа, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Президент сектора потребительской кооперации международного кооперативного альянса (МКА), президент центрального кооперативного союза Болгарии Петр Стефанов подтвердил участие в качестве модератора круглого стола, который состоится в рамках международного форума потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир» в Калужской области. Об этом 15 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы форума.

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На заседании круглого стола «Потребительская кооперация 2030» планируется обсудить роль потребкооперации в обеспечении устойчивого развития в экономическом, социальном и экологическом аспектах. Современное кооперативное движение не может оставаться равнодушным к переменам, происходящим в мире. Кооперативы демонстрируют высокую выживаемость и устойчивость в кризисные времена.

Международный кооперативный альянс — старейшая и многочисленная международная неправительственная организация. Альянс, который был создан ещё в 1895 году, насчитывает около трёх миллионов кооперативов. Они объединили более миллиарда кооператоров. На сегодняшний день членами МКА являются 315 организаций из 110 стран мира. Россия присутствует в составе международного кооперативного альянса с 1903 года.