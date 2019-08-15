Барнаул, 15 августа, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Засушливое лето уже второй сезон подряд оставляет «с носом» алтайских заготовителей грибов. Зато отсутствие лесного деликатеса самым благоприятным образом сказывается на динамике отравления. Как сообщила»Толку» заместитель начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Бархатова, если в 2017 году в Алтайском крае было зарегистрировано 11 случаев отравления грибами в быту, то в в 2018 году — всего один.

Сергей Виноградов. Сбор грибов в лесу. 1927

Напомним, по данным Роспотребнадзора, ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.