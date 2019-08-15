Старая Русса, Новгородская область, 15 августа, 2019, 10:43 — ИА Регнум. В городе Старая Русса Новгородской области открыли после реконструкции памятник «Воинам-авиаторам Северо-Западного фронта», в основе которого —корпус первого советского серийного сверхзвукового истребителя МиГ-19. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Старорусского района, с инициативой провести реконструкцию памятника и ремонт исторического самолёта выступил управляющий директор АО «123 авиационный ремонтный завод» («123 АРЗ») Андрей Сахаров.

Admrussa.ru Памятник воинам-авиаторам Северо-Западного фронта в Старой Руссе Новгородской области

Самолёт был отправлен на реставрацию в цеха завода в апреле 2019 года. Одновременно был отремонтирован постамент, благоустроена территория. Все работы проводились в рамках подготовки к предстоящему 75-летию Великой Победы и к 80-летию 123-го авиационного ремонтного завода.

Глава Старорусского района Александр Розбаум на открытии обновлённого монумента предложил назвать прилегающую к памятнику территорию Парком авиаторов. Но эта идея ещё будет обсуждаться с жителями.

По данным газеты «Старая Русса», памятник авиаторам был сооружён в 1969 году группой работников «123 АРЗ». Использованный для памятника корпус самолета МиГ-19 был выделен Ленинградским военным округом.