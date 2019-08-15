Екатеринбург, 15 августа, 2019, 10:39 — ИА Регнум. При взлете самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний» с аэродрома «Жуковский» произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя, сообщили 15 августа в пресс-службе авиакомпании.

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«Оба двигателя отказали. Борт совершил вынужденную посадку. Благодаря профессионализму экипажа и их слаженным действиям посадка прошла без трагических последствий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет получил значительные повреждения и в настоящее время отстранен от полетов. Авиакомпания максимально задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования, добавили в пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа самолёт Airbus A-321 совершил жёсткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. Во время взлёта лайнер, следовавший в Симферополь, столкнулся со стаей чаек.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 23 человека. В Минздраве заявили, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному.

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