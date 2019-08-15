Джакарта, 15 августа, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Исследователь астрономии национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства Тиар Дани заявил, что звездопад «Персеиды» все еще можно наблюдать в любой части Индонезии, сообщает информационное агентство Antara.

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«В любой части Индонезии можно наблюдать звездопад невооруженным глазом, но при условии, что на небе нет облаков», — заявил исследователь, напомнив, что звездопад «Персеиды» можно увидеть с 17 июля по 24 августа, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла.

По его словам, пик звездопада «Персеиды» пришелся на 12−13 августа 2019 года, о чем свидетельствует увеличение количества метеоров, наблюдаемых в небе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученым удалось определить историю эволюции звезды по массе и радиусу формирующихся под её влиянием планет.

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