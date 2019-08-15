Чебоксары, 15 августа, 2019, 10:34 — ИА Регнум. В Чувашии начались избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего проходят 43 кампании в 16 районах республики. По результатам голосования будет замещено 45 депутатских мандатов различных уровней, сообщили ИА REGNUM в ЦИК Чувашии.

Cap.ru Данные ЦИК Чувашии

На выборы в качестве кандидатов в представительные органы муниципальных районов, сельских поселений и городского округа заявили 197 кандидатов, из них было зарегистрировано 190 кандидатов. С учётом того, что всего 45 мандатов, то конкуренция в среднем составила более четырёх человек на одно место.

На все 45 вакантных избирательных мест выдвинула кандидатов «Единая Россия». Что касается других парламентских партий, то от «Справедливой России» зарегистрирован 41 кандидат, от КПРФ — 37, от ЛДПР — 33. В качестве самовыдвиженцев на выборы пошли 32 человека, из них зарегистрирован 31.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября состоятся довыборы в Госсовет Чувашии, где освободилось одно кресло в связи с переходом спикера Валерия Филимонова, который стал фигурантом уголовного дела, в администрацию главы республики. О своём желании баллотироваться заявили семь человек, из них зарегистрированы четверо: Андрей Никитин (партия пенсионеров за социальную справедливость), Олег Паутов («Справедливая Россия»), Елена Васильева («Единая Россия») и Николай Каракулов (КПРФ).

Напомним, 8 сентября 2019 года в России пройдёт Единый день голосования. В регионах состоятся выборные кампании различного уровня.