Ярославль, 15 августа, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Общественный совет при департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области обсудил проект технического задания по ликвидации «зеленых масел» на территории бывшего сажевого завода в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Исследование места залегания «зеленого масла»

Отходы вредного производства находятся под землей на берегу Волги в Ярославле и время от времени просачиваются в реку. Власти региона планируют включить работы по ликвидации опасных отходов в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология». Сейчас разрабатываются технологии ликвидации угрозы.

«Мнение представителей общественности и экспертного сообщества по этому вопросу крайне важно, при разработке стараемся учитывать все замечания, — отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Отмечу, что итоговое решение по выбору технологии будет приниматься на уровне Министерства природных ресурсов России.

В прошлом году на месте залегания отходов были проведены комплексные инженерные изыскания по оценке состояния окружающей среды в рамках соглашения между правительством Ярославской области и ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой — экологические технологии». Результаты этих исследований легли в основу представленных общественному совету проектов. Их сделали «Корпорация «ГазЭнергоСтрой — экологические технологии» и компания «Северная столица».

«Задача общественного совета — оценить все возможные риски при разработке технического задания для проекта ликвидации накопителей «зеленых масел», — сказал председатель общественного совета Сергей Павлов.

Региональным проектом, утвержденным Правительством области, «Оздоровление Волги на территории Ярославской области» предусмотрена ликвидация двух опасных объектов. Это «зеленые масла» на территории бывшего сажевого завода и кислогудронные пруды-накопители в поселке Константиновском Тутаевского района. Решить проблему предполагается до 2024 года.