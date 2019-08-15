Сочи, Краснодарский край, 15 августа, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Возможность передачи совмещенной автомобильной и железной трассы Адлер — Красная Поляна в ведение госкомпании «Автодор», которая курирует платные дороги, обсуждают власти. Таким образом, проезд по этой трассе может стать платным.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

По информации «Ведомостей», соответствующее решение готовится и может быть принято уже осенью 2019 г., проработку вопроса изданию подтвердили представители Минтранса и «Автодора». В случае принятия решения пункты оплаты могут установить на трассе ещё до конца этого года.

Трасса Адлер — Красная Поляна ведет от аэропорта к самым популярным российским горнолыжным курортам. Стоимость строительства трассы составила 272 млрд рублей: 241 млрд был выделен из бюджета, еще 32 млрд направлено РЖД.