Экономику РФ до рецессии довели не санкции, а внутренние причины?
Москва, 15 августа, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Главная причина замедления роста российской экономики — это недостаток внутренних стимулов для развития, а также конъюнктура нефтяного рынка, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что из-за санкций экономика РФ потеряла 800 млрд рублей.
При этом он согласился с тем, что рецессия российской экономики произошла бы и без санкций, так как замедление темпов развития началось уже с 2010 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты Центра экономических исследований — Института экономики (CERGE-EI) — выяснили, что более 800 млрд рублей в ценах 2011 года Россия потеряла из-за западных санкций. Экономисты отмечают, что введённые в 2014 году санкции негативно отразились на экономике РФ, однако её рецессия была неизбежна и без них. Спад начался примерно годом ранее.