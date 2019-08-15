Салехард, 15 августа, 2019, 09:43 — ИА Регнум. На Ямале наблюдается острая нехватка качественного первичного жилья. При этом тормозом для возведения новых домов стали новые правила проектного финансирования через открытие эскроу-счетов, так как не все застройщики отвечают жёстким требованиям баков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Ямала.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Проблема всплыла наружу при реализации уникальной программы субсидирования бюджетников при покупке квартир. Выяснилось, что во многих муниципалитетах ЯНАО люди не могут реализовать сертификаты, полученные от правительства региона.

«Люди получили сертификаты, но не могут их использовать: нет рынка первичного жилья. Нужно выходить на рынок, планировать новые проекты жилых комплексов и районов. Эти сертификаты и сама программа — гарантия того, что люди будут покупать новостройки. Мы должны начать больше строить!» — заявил на совещании в Новом Уренгое губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Без поддержки банков — открытия эскроу-счетов, проектного финансирования, которое подразумевает выделение целевых средств на конкретный проект — участникам строительного рынка поставленную главой региона задачу не исполнить.

По словам руководителя Госстройнадзора ЯНАО Павла Кузнецова, на территории Ямала 42 застройщика реализуют 100 проектов, из них в 23 проектах задействованы средства дольщиков: заключены 387 договоров. Что касается перехода на проектное финансирование, то работать с использованием эскроу-счетов на территории Ямала готовы пока только 4 застройщика, которые реализуют 7 проектов. Причина в том, что не все строительные фирмы отвечают тем критериям, которые предъявляют банкиры.

По мнению Дмитрия Артюхова, на системе внедрения эскроу-счетов в строительной сфере сказывается не только сложность бюрократических банковских процедур, но и отсутствие практических наработок по самой схеме реализации проектного финансирования. И заявил о необходимости разработки схемы и алгоритма взаимодействия банкиров и застройщиков по проектному финансированию первичного жилья.

Напомним, уникальная мера поддержки работников бюджетной сферы в виде 40% субсидии стоимости нового жилья действует на Ямале с 2019 года. Уже оформлено 588 сертификатов на приобретение квартир на первичном рынке.