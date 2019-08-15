Москва, 15 августа, 2019, 09:41 — ИА Регнум. В Москве за январь-июль 2019 года построено и введено в эксплуатацию 6,5 млн кв. метров недвижимости, 42% всего объёма составляет жильё, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

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Так, с начала года возведено: девять детских садов, пять школ, два лечебно-оздоровительных объекта, пять спортивно-рекреационных объектов.

Также построено 11 гостиниц и апарт-отелей и 11 объектов транспорта, включая восемь новых станций метро.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 31 июля 2019 года вступили в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимости.

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