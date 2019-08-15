Вашингтон, 15 августа, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Американская компания Dodge выпустит ограниченную серию Charger Daytona в честь своего 50-летия. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Drive Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition

Сообщается, что полное название юбилейного авто — Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition. Всего будет выпущен 501 экземпляр модели. Столько же было изготовлено оригинальных Daytona в 1969 году.

У «юбиляра» голубой окрас кузова и специальный декор. Автомобиль имеет контрастную наклейку со словом Daytona на спойлере и крышке багажника. Точно такая же есть и у оригинальной модели.

В салоне авто сиденья прострочены голубой строчкой в цвет кузова. Кроме того, на сиденьях появились нашивки Daytona. В данной модификации автопроизводитель установил приборную панель из углеродного волокна и рулевое колесо с плоской нижней частью.

Юбилейная версия мощнее обычной версии на 10 «лошадей» до 727 л. с. и 881 Нм крутящего момента.

Напомним, британская автокомпания Bentley планирует в честь своего 100-летия выпустить новый электрокар EXP 100 GT. При изготовлении кузова авто будут использоваться карбон и алюминий. Мощность машины составит 800 л. с.

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