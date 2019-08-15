Ярославль, 15 августа, 2019, 09:32 — ИА Регнум. В Ярославской области в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» на будет построен и модернизирован ряд очистных сооружений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Yarregion.ru Заседание правительства Ярославской области

Ход реализации мероприятий по охране и защите водных объектов на территории региона проанализировали на расширенном заседании правительства Ярославской области.

«Повышение качества воды — задача важная и комплексная. Необходимо активно продолжать мероприятия по защите водных объектов, снижению антропогенной нагрузки на них. Также важно привести в порядок выпуски городской ливневой канализации, предотвратить попадание в реки стоков объектов ЖКХ и промышленности, сельхозпредприятий», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как сообщил на заседании правительства директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев, область принимает участие в федеральном проекте «Оздоровление Волги». Проект поможет решить ряд проблем с очисткой сточных вод хозяйственно-бытовой канализации. Планируются строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений. В результате этой работы объем неочищенных стоков за 5 лет должен снизиться на 30 процентов.

Модернизация очистных сооружений предусмотрена в инвестиционной программе «Ярославльводоканала» на 2018 — 2021 годы. Город Рыбинск отобран для участия в реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», финансируемого Новым банком развития стран БРИКС. В Рыбинске будут построены очистные сооружения канализации в микрорайоне Копаево, которые будут введены в эксплуатацию в 2024 году. Запланирована и модернизация централизованной системы водоснабжения и водоотведения города.

В программе оздоровления Волги примут участие и промышленные предприятия.

«Комплексное решение проблем водоотведения — это непростой и дорогостоящий процесс. Поэтому в рамках реализации новой экологической политики с крупными промышленными предприятиями региона заключены соглашения о взаимодействии по обеспечению рационального водопользования и охраны водных объектов. Общий объем средств, заложенных предприятиями на эти цели, — более 500 миллионов рублей», — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Одновременно региональные власти усиливают и работу по контролю за загрязнением бассейна Волги. В прошлом году количество надзорных мероприятий увеличилось на четверть, к ответственности было привлечено в два раза больше нарушителей. Значительная часть нарушений связана как раз с плохой работой очистных сооружений и авариями на сетях канализации. Налажено взаимодействие регионального департамента охраны окружающей среды с Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Правительством усилена система государственного мониторинга, дающая возможность в постоянном режиме получать информацию о состоянии водных объектов, включая состояние дна и донных отложений, берегов, водоохранных зон. С 2018 года к этой работе привлечены и структуры МЧС, которые располагают необходимой техникой.