Вашингтон, 15 августа, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Поставки «некачественных или испорченных» лекарственных препаратов, произведённых в Китае, представляют серьёзную угрозу для национальной безопасности США, заявил бывший член комитет Палаты представителей США по вооружённым силам Грегори Кели в статье для издания The Hill.

Рынок лекарств

«Менее чётко проартикулированной, но не менее опасной угрозой для национальной безопасности США, особенно в условиях нынешней торговой войны с Китаем, являются произведённые в Китае некачественные или испорченные лекарственные препараты», — заявил Кели.

Напомним, Китай стал крупнейшим в мире поставщиком активных фармацевтических ингредиентов, он поставляет ключевые компоненты для производителей лекарств по всему миру.

По данным американской комиссии по контролю за лекарствами и питательными веществами (FDA), около 80% производителей активных фармацевтических ингредиентов, используемых для производства лекарств, потребляемых в США, находятся за пределами Соединённых Штатов.