Жуковский, Московская область, 15 августа, 2019, 09:15 — ИА Регнум. По последним данным, в результате аварийной посадки самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» из-за загоревшегося при взлёте двигателя в Московской области пострадали 23 человека. Напомним, ранее сообщалось о десяти пострадавших.

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Четыре человека госпитализированы после ЧП с самолетом в Подмосковье

По данным экстренных служб, среди получивших травмы — девять детей в возрасте от двух до девяти лет, сообщает ТАСС. Пострадавших госпитализировали в больницы Жуковского и Раменского.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа Airbus A321, поднявшийся в воздух с аэродрома «Жуковский», совершил жёсткую посадку в Раменском районе Подмосковья вскоре после взлёта. Причиной стало попадание в двигатель птиц, из-за чего двигатель загорелся. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта — ч. 1 ст. 263 УК РФ.