В Якутии впервые за 30 лет обмелели реки — проход судов и рыбы под угрозой
Якутск, 15 августа, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Уровень воды практически на всех реках Якутии снизился до критического, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Исключение — река Колыма, которая пока не обмелела.
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По мнению специалистов, снижение уровня воды в основных реках республики связано с отсутствием полноценных осадков. Якутия давно нуждается в дождях, которые наполнят реки и потушат пожары.
На реке Лене и Яна зафиксирована глубина ниже проектных судоходных отметок.
На реке Алдан у поселка Батамай отмечен первый раз за 30 лет уровень воды ниже проектных отметок.
Кроме проблем для судоходства, снижение уровня воды сказывается и на нересте рыбы — проход из-за мелководья будет затруднён.
Как сообщало ИА REGNUM, экологи Якутии исследуют появившиеся непонятные сгустки в реке Вилюй.