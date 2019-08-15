Багдад, 15 августа, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Силы безопасности Ирака ликвидировали 10 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Анбар, об этом 14 августа сообщает Kurdistan.ru.

Tasnimnews.com Иракская армия и «Аль-Хашд аш-Шааби»

Спецоперация проходила в пустынных районах региона, помимо уничтоженных, еще 5 террористов были захвачены в плен. Удары авиации также уничтожили укрытия бандитов.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают оказывать активное сопротивление властям Ирака, несмотря на то, что последние еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над террористами.