Оренбург, 15 августа, 2019, 08:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области со счета жителя Бузулука принудительно списали 570 тыс. рублей в пользу компании «ЭнергосбыТ Плюс». Причиной стали долги, которые накопились за три года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службы Группы «Т Плюс» в Оренбургской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Кроме суммы долга в 520 тыс. рублей оренбружцу пришлось выплатить еще и пеню — 40 тыс. рублей, госпошлину за судебные издержки — 8,6 тысяч рублей.

В энергосбытовой организации отметили, что мужчина не испытывал материальных трудностей, а причиной накопления долга стало отсутствие финансовой дисциплины.

Добавим, задолженность населения Оренбургской области за потребленную электроэнергию составляет 570 млн рублей.