Буэнос-Айрес, 15 августа, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Президент Аргентины Маурисио Макри объявил о мерах в помощь трудящимся на фоне экономического кризиса в стране. Аргентинцам увеличат размер минимальной зарплаты, выплатят бонусы и пересчитают подоходный налог, говорится в заявлении главы государства.

(сс)Falkenpost Бензин

Макри заявил, что облегчение почувствуют 17 млн работающих и их семьи, а также малые и средние предприятия. Новый размер минимальной заработной платы будет определен на специальном заседании, пообещал он.

Аргентинский лидер также объявил о заморозке цен на бензин на 90 дней, выплате госслужащим и уязвимым слоям населения бонусов, а также перерасчете налога на доход.

Заявление Макри последовало за его проигрышем на предварительных президентских выборах, которые состоялись 11 августа. Как сообщало ИА REGNUM, действующего лидера обошел оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес.