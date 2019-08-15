Шанхай, Китай, 15 августа, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Технологический гигант Foxconn Industrial Internet Co. увеличил выручку за первую половину 2019 года на 7,24%, обеспечив устойчивый рост секторов облачного оборудования, точных инструментов и промышленных роботов, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

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Суммарный оборот компании достиг 170,51 млрд юаней (около $24,3 млрд) за первый квартал 2019 года выручка бизнеса телефонного оборудования увеличилась на 1,65%, от сектора облачного оборудования — на 15,08% и от бизнеса точных инструментов и промышленных роботов — на 15,22%. За указанный период чистая выручка увеличилась на 0,62% относительного аналогичного периода годом ранее, достигнув 5,48 млрд юаней.

Компания увеличила расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Затраты ан НИОКР взлетели на 18,66% за первое полугодия, а на облачное оборудования промышленный интернет — на 49,94%.