Астана, 15 августа, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Казахстана выпустили в январе-июле 2019 года 2,322 млн тонн бензина, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

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За отчетный период производство керосина выросло на 141,5%, до 365,9 тыс. тонн, сжиженного пропана и бутана — на 0,9%, до 1,471 млн тонн, газойля — на 8,7%, до 2,87 млн тонн, мазута — на 3,7%, до 1,785 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что в июле 2019 года НПЗ республики начали экспортировать бензин в Таджикистан. В настоящее время продолжаются переговоры о поставках топлива в Белоруссию, Киргизии и Армению.