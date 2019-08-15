Хабаровск, 15 августа, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Режим ЧС введен в Хабаровском крае в связи с угрозой африканской чумы. Особые мероприятия позволят не допустить распространения АЧС в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ян Брейгель Младший. Эскиз к свиному рынку

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Специалисты ветеринарного надзора организовали подворовой обход хозяйств. Запрещен выгул свиней на открытых пространствах. Однако угроза заражения опасным вирусом остается высокой.

Как сообщало ИА REGNUM, свиньи, зараженные АЧС, были обнаружены в одном из хозяйств Пограничного района Приморья. В связи с этим в регионе введён режим ЧС.