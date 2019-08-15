Цинциннати, США, 15 августа, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над представительницей Украины Даяной Ястремской во втором круге турнира в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 35 минут, завершилась со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2.

Basheer Tome Теннисный матч

Кузнецова пять раз подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, восемь ошибок на подаче и четыре брейка.

В третьем круге турнира Кузнецова сыграет с американской теннисисткой Слоан Стивенс.

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