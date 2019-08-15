Пермь, 15 августа, 2019, 08:04 — ИА Регнум. В Перми градоначальник Дмитрий Самойлов отозвал проект тарифного меню из гордумы, сообщает издание «Коммерсантъ».

Общественный транспорт

Пакет документов предусматривал повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. Отзыв проекта не означает, что подорожание отменили. В действующую методику расчета тарифа необходимо внести изменения. Вопрос тарифного меню решено рассматривать поэтапно, отмечают СМИ.

Тарифное меню является частью транспортной реформы, которую внедряют в Перми. В мае в городе ликвидировали троллейбусный парк. Причиной назван низкий пассажиропоток. Ставка сделана на трамваи и автобусы. Кроме того, в столице Прикамья тестируют электробусы. В 2020 году в Перми планируют ввести транспортную карту для тех граждан, которые не попадают в категорию льготников.