Магадан, 15 августа, 2019, 08:03 — ИА Регнум. На Колыме грибной сезон, несмотря на суровое лето, начался в июне, грибники активно выставляли в соцсетях полные ведра и корзинки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Грибы

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По информации Роспотребнадзора, в Магадане в течение 3 лет отравлений грибами не зарегистрировано.

В регионе наиболее распространены: белый гриб, подберёзовик, подосиновик, маслята, опята, сыроежки, лисички.

Магаданцы ещё в июне открыли грибной сезон и выкладывали в соцсети фото с полными ведрами грибов, которые насобирали недалеко от города, рядом с посёлками Уптар и Сокол.

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Как сообщало ИА REGNUM, зима без снега — лето без грибов, говорят грибники Приморья.