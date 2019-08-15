Лос-Анджелес, США, 15 августа, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Потоковый сервис Netflix выложил в сеть первые кадры предстоящего мини-сериала «Шпион», главную роль в котором исполнил Саша Барон Коэн. Они были опубликованы 14 августа в журнале Entertainment Weekly.

Цитата из сериала «Шпион» реж Гидеон Рафф. Netflix Саша Барон Коэн в роли шпиона

https://twitter.com/EW/status/1161659891574071296

Создателем шоу является израильский режиссер и сценарист Гидеон Рафф. Действие картины разворачивается в 60-х годах XX века. По сюжету герой Коэна — шпион Моссада, работающий в Сирии. Он лишь хочет служить своей стране, однако делает свою работу настолько хорошо, что ему трудно избавиться от своей идентичности.

Читайте также: Известные медиакомпании США CBS и Viacom объявили о слиянии

Напомним, зрителям Саша Барон Коэн в основном знаком по ролям в комедийно-сатирических фильмах («Бруно», «Борат», «Диктатор»). В 2018 году на экраны вышел фильм «Кто есть Америка», котором актер сыграл сразу нескольких персонажей.