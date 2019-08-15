Омск, 15 августа, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Следствие проверяет все версии пропажи в омских лесах трехлетнего мальчика Коли, в том числе и криминальную. Поэтому его родственники прошли проверку на полиграфе. Как сообщает Ngs55.ru ср ссылкой на собственные источники в региональном СУ СК РФ, предварительно установлено, что отец говорил правду о том, что оставил ребёнка в машине и отлучился на 15 минут.

ГУ МВД по Омской области Поиски мальчика Коли в омских лесах

«Семья очень положительная, не пьют, работают, детей любят», — отметил собеседник в разговоре с омскими журналистами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабная поисковая операция в Омской области развернулась после того, как стало известно, что 13 августа маленький мальчик пропал из салона автомобиля, припаркованного в лесу, в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. Родители заявили, что отличились буквально на 15 минут, пока собирали ягоды, а когда вернулись сына в машине не оказалось. После нескольких часов самостоятельных поисков пришлось обращаться в полицию. Широкомасштабная поисковая операция, в которой задействованы порядка 700 человек, результата пока не дала.

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