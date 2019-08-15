Москва, 15 августа, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Запрет на вывоз леса в Китай может ввести Минприроды России, если китайская сторона не подключится к решению проблемы незаконных вырубок. Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости», опубликованном 15 августа.

На лесопильном заводе

«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — сказал Кобылкин.

Проблема будет решена, если с китайской стороны последуют конкретные шаги, добавил он.

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Министр также предложил Китаю вместе построить селекционно-семеноводческие комплексы и восстанавливать уничтоженный «чёрными лесорубами» лес.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент России Владимир Путин заявил о необходимости изменения Лесного кодекса РФ. Существующие нормы не позволяют эффективно сохранять лес, отметил он, сравнив ситуацию в лесной отрасли с обстановкой на фронте.

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