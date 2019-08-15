Москва, 15 августа, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти сорта Brent 14 августа завершились снижением на 3,05%. Покупатели растеряли всю прибыль, которую они видели 13 августа, когда Штаты заявили о переносе даты повышения пошлин на некоторые видов китайский товаров на 15 декабря. Цена упала на фоне бегства из рисковых активов после выхода слабой китайской статистики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Также негативное влияние на нефтяные котировки оказал отчет минэнерго США. Отчет неожиданно для всех отразил рост запасов нефти в стране по итогам прошлой недели. Запасы нефти в Штатах выросли на 1,58 млн баррелей против прогноза — 2,5 млн баррелей.

Запасы бензина сократились на 1,41 млн баррелей (ожидался рост на 1,15 млн баррелей,) запасы дистиллятов — на 1,94 млн баррелей (прогноз был повышение на 1 млн барреле).

Сегодня, 15 августа, нефть сорта Brent торгуется по цене $59,02 за баррель. Поддержка проходит через $57,95. Цена может остаётся торговаться в диапазоне $57,95 — 61,45 до конца недели.

Неизвестно какая новость вытолкнет цену из него. Из-за торговой войны между СЩА и Китаем, а также разговорах о надвигающихся рецессиях в США и Германии, на рынке быстро меняются настроения участников рынка.

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