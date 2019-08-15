Челябинск, 15 августа, 2019, 07:00 — ИА Регнум. 40,8% жителей Челябинска систематически занимаются спортом. Об этом заявил вице-мэр Сергей Авдеев, сообщает пресс-служба мэрии.

В спортзале

Чиновник напомнил о том, что к 2024 году по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» этот показатель предстоит довести до 55%. Сейчас в рамках проекта местные власти озадачены развитием спортивной инфраструктуры.

Из федерального бюджета на проект город получит 102 млн рублей. Также предполагается софинансирование из областного и городского бюджетов. Будет закуплено новое оборудование для спортивных организаций, а также отремонтированы и модернизированы спортивные площадки.