Челябинск, 15 августа, 2019, 06:47 — ИА Регнум. В Челябинской области за 2019 год предстоит провести ремонт в 58 почтовых отделениях. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Марина Захарова ИА REGNUM Почтовое отделение

Из них 44 отремонтируют по проекту «Доступная среда», уточнили в пресс-службе.

В 2018 году ремонтные работы были проведены в 62 отделениях. Из них в десяти и ремонт был капитальным. 26 почтовых отделений после ремонтных работ стали доступны для маломобильных категорий граждан.