Якутск, 15 августа, 2019, 06:16 — ИА Регнум. В Якутске вновь задержано за три дня 11 рейсов из-за дымовой завесы в районах прибытия и один рейс в посёлок Зырянка из-за подтопления взлетно-посадочной полосы в аэропорту, передает корреспондент ИА REGNUM.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

Читайте также: Из Якутска в задымлённые районы республики отменяют авиарейсы

Сильная задымлённость стала причиной отмены рейсов авиакомпаний «Полярные авиалинии», «Якутия» и «Ираэро» из Якутска в посёлок Батагай и Ленск.

Как сообщало ИА REGNUM, природные пожары в Якутии не отступают, дожди не особо изменили пожароопасную обстановку.