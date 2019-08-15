Аргаяш, Челябинская область, 15 августа, 2019, 06:14 — ИА Регнум. В Челябинской области на территории Аргаяшского района сгорело здание сушильной башни. Пламенем была объята деревянная часть строения высотой более 50 метров, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

ГУ МЧС РФ по Самарской области Тушение пожара

Пожару был присвоен повышенный ранг. Часть башни обрушилась. Тем не менее возгорание удалось ликвидировать.

Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания на элеваторе предстоит выяснить.