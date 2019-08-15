Владивосток, 15 августа, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Во Владивостоке в преддверии надвигающегося тайфуна «Кроса» на Приморье с выпадением осадков более 64 мм и сильным ветром, создали круглосуточный штаб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

25.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС

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«15 и 16 августа ожидаются сильные дожди с порывами ветра местами от 18 до 23 м/с. В городе работает оперативный штаб, который в любой момент готов к ликвидации последствий сильных дождей и ветра», — сообщили в управлении ГО и ЧС.

Жителей края просят в эти дни быть осторожными, держаться дальше от деревьев, рекламных щитов. Лучше не пользоваться личным автотранспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье готовится к встрече с тайфуном «Кроса», который идёт с Японии. Ожидается паводок, который может затопить населённые пункты и размыть дороги.