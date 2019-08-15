Петропавловск-Камчатский, 15 августа, 2019, 06:04 — ИА Регнум. Охотоведы Камчатки застрелили двух взрослых медведей-людоедов. Предположительно это звери, которые задрали мужчину в Усть-Большерецком районе 14 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Natoinal Park Service Медведь

Читайте также: На Камчатке медведь загрыз человека

В желудках двух застреленных взрослых самцов, возраст которых определили в 5−6 лет, обнаружили останки человека. Специалисты предполагают, что на человека напал и загрыз его один медведь, а затем к страшной трапезе присоединился второй зверь.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа на береговой полосе у поселка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатки обнаружили останки 40-летнего мужчины со следами нападения медведя. Как рассказали жители поселка, мужчина вечером пошел гулять по берегу моря и оказался жертвой медведя.