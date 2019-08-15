Вашингтон, 15 августа, 2019, 04:33 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин сможет «гуманно разрешить» ситуацию в Гонконге, выразил уверенность американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

«Я знаю председателя КНР Си очень хорошо. Он отличный лидер, который очень уважает свой народ. Он также хорошо справляется со сложными ситуациями. У меня нет сомнений, что председатель Си хочет быстро и гуманно решить проблемы в Гонконге, он сможет. Может встретимся лично?», — заявил он.

Ранее Трамп не высказывал уверенности, но надеялся, что ситуация в Гонконге разрешится мирно. Он также выразил надежду, что пострадавших или убитых при решении проблем не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа президент США Дональд Трамп заявил, что китайские войска якобы движутся к границе с Гонконгом. Он написал на своей странице в Twitter, что надеется на мирное разрешение конфликтной ситуации.