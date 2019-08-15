Филадельфия, США, 15 августа, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Добиться успеха в переговорах с мужчиной, устроившим обстрел полицейских в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), пока не удаётся, сообщил журналистам глава полиции города Ричард Росс.

Tim McAteer Полицейский спецназ

«Мы звонили ему много раз, но он не отвечает», — сказал Росс.

Также к стрелку, который забаррикадировался в доме, обращались по громкоговорителю, пытались повлиять на него при помощи его родственников, но тщетно.

Отмечается, что в том доме, где спрятался злоумышленник, оказались заперты двое сотрудников полиции. Не исключено, что стрелок взял заложников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, стрелок из Филадельфии уже ранил из огнестрельного оружия нескольких сотрудников полиции. Американская администрация в курсе и продолжает анализировать ситуацию.