Пекин, 15 августа, 2019, 04:15 — ИА Регнум. Инвестиции Китая в развитие недвижимости увеличились на 10,6% за первые семь месяцев 2019 года относительно аналогичного периода годом ранее, что, однако ниже 10,9% в период с января по июнь, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 14 августа агентство Синьхуа.

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Общий объем инвестиций в собственность за период с января по июль составил 7,28 трлн юаней (около $1,4 трлн), сообщили в бюро. Инвестиции в жилые здания составили 73,4% от общего их числа, увеличившись на 15,1% за указанный период относительно аналогичного годом ранее, достигнув показателя 5,35 трлн юаней. Темпы роста замедлились, однако с 15,8% за первую половину 2019 года.

Согласно свежим данным, за указанный период продажи коммерческого жилья с точки зрения площади пола составили 887,83 млн кв. метров, что на 1,3% ниже, чем за аналогичный период 2018 года. Для сравнения, за первое полугодие падение составило 1,8% относительно аналогичного периода 2018 года.

Продажи коммерческой недвижимости увеличились на 6,2%, достигнув 8,32 трлн юаней, что на 0,6 процентных пунктов выше, чем за первое полугодие. Цены на недвижимость в большинстве городов остались неизменными в июне 2019 года, поскольку власти продолжили борьбу со спекуляции на этом рынке.