Вашингтон, 15 августа, 2019, 04:12 — ИА Регнум. К пожизненному заключению приговорён американский гражданин Николас Слэттен за убийство мирного жителя Багдада в 2007 г., пишет The Wall Street Journal.

В тюрьме

Вердикт вынес судья округа Колумбия (Вашингтон) Ройс Ламберт. Комментируя решение суда, Слэттен заявил:

«Я не стрелял в водителя белого автомобиля и являюсь жертвой этих прокуроров».

Напомним, дело Слэттена расследуется несколько лет. В 2007 г. в Ираке он во время службы в частной военной компаний Blackwater начал стрелять по толпе в момент угрозы, которая, как он считал, исходила от иракцев в адрес дипмиссии, которую он охранял.

В итоге был убит водитель автомобиля Kia, который оказался мирным жителем, а не террористом. Выстрел Слэттена, как считает суд, побудил его коллег стрелять по толпе. Погибли 17 иракцев, 20 были ранены, — всё это были мирные жители.

Виновным Слэттена признали ещё пять лет назад, но апелляционный суд снял обвинение. Затем дело было возобновлено.