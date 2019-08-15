Сакраменто, США, 15 августа, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Десятки заключенных пострадали в результате массовой потасовки в тюрьме американского города Соледад (штат Калифорния), передает телеканал ABC News.

Цитата из к/ф «Камера 211». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания — Франция В тюрьме

Телеканал сообщает, что в тюремном дворе началась массовая драка с участием около 200 заключенных. Охрана тюрьмы была вынуждена произвести предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить драку. В результате потасовки были госпитализированы восемь арестантов, еще около 50 заключенных получили необходимую медпомощь в тюремном лазарете. Отмечается, что пострадавших среди охранников не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в бразильской тюрьме в муниципалитете Альтамира погибли 57 человек в результате беспорядков. В связи с беспорядками в другие тюрьмы было переведено 46 заключенных.