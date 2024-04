Имя Александра Веронне, работа которого дала один из самых ярких примеров способности математики открывать нам глаза на реальность, остается практически не известным. Более века назад была установлена глобальная закономерность, действующая — как теперь выясняется — далеко за рамками исходного предмета анализа и подчиняющая себе значительную часть биосферы на протяжении многих миллионов лет. Имеется в виду сосредоточение сил, деформирующих оболочки Земли, на 35-й параллели по обе стороны экватора. Аномалия Веронне в природе Северного полушария образует Средиземное море и широтную цепочку горных кряжей с впадинами, в обществе с ней связана Мировая цивилизационная ось.

Гибралтарский пролив (35–36° с.ш.) (снимок космонавта Антона Шкаплерова)

Введение

Существует ли дальний порядок в распределении форм земной поверхности, которые создают условия обитания живых организмов и человека? Первый обоснованный ответ на этот вопрос был получен еще в 1888 году. Алексей Андреевич Тилло, изучив картографические материалы, нашел, что пространство Северного полушария между 20° и 40° отличается высокими горами на материках и глубокими впадинами в океане. Через несколько лет вывод Тилло расширил Александр Иванович Воейков, указав на связь геосфер:

«пояса с наибольшими высотами суши и наибольшими глубинами морей совпадают с наибольшим средним атмосферным давлением и наибольшею соленостью и удельным весом морской воды».

Александр Веронне (1876–1951) — французский математик и астроном

Сотрудник Страсбургской обсерватории Александр Веронне решал проблему поиска глобального порядка, развивая теорию геометрии планеты вслед за своим знаменитым соотечественником Анри Пуанкаре. В 1912 году им была опубликована статья под названием «Вращение гетерогенного эллипсоида и точная фигура Земли», содержавшая строгое доказательство принципиально нового положения:

«Перестройка сфероида не происходит постепенно и непрерывно, а скачками, всякий раз, когда напряжения превышают предел упругости литосферы. Когда деформируемая сфера превращается в эллипсоид, сплющенный на полюсах и выпуклый на экваторе, в ней возникают напряжения по обе стороны от параллелей 35 градусов 16 минут».

Параллели 35° представляют собой линии дислокаций, вызванных прецессионным качанием оси планеты, поэтому на них наблюдаются частые землетрясения. Позднее, в 1927 году, Веронне в своей книге о Вселенной высказал предположение, что одним из последствий открытого им эффекта может быть движение континентов. Интересно, что тогда же геологи Ли Сыгуан в Китае и Борис Леонидович Личков в России описали широтные структуры деформации, порожденные неравномерным вращением Земли. ПольАппель включил результат Веронне в свой курс механики (1937 г.), рассматривая параллель 35° как зону деформации и сочленения, где происходят активные горообразовательные движения.

В 1940−50-е годы прошлого века идею Веронне поддержали в нашей стране. По расчетам Владимира Александровича Магницкого, «максимальное горизонтальное смещение минерального вещества должно происходить на широтах ±35°». Феодосий Николаевич Красовский писал, что наиболее благоприятна для смещений земной коры область, прилегающая к 35-й параллели в Северном и Южном полушариях.

В работах 1951−1961 годов львовский планетолог Михаил Владимирович Стовас показал, что 35-ю параллель нужно считать критической, поскольку при колебаниях угловой скорости вращения Земли, когда эллипсоид испытывает сжатие и растяжение, она делит пространства с противоположными тенденциями изменений площадей суши и моря. В результате встречное тангенциальное смещение масс порождает горные пояса.

В последние десятилетия, когда в научных кругах широко распространилась гипотеза тектоники плит, придающая первостепенное значение геодинамической роли конвективных движений в мантии, ротационные явления довольно редко служат предметом специального исследования. Однако накопившиеся несоответствия, которые, в первую очередь, касаются энергетики геологических процессов, требуют радикального пересмотра отношения к теме вращения планеты с переменной скоростью. Приведем факты, заслуживающие пристального внимания.

Воздействие на литосферу

Значение аномалии Веронне для рельефа умеренных широт позволяет рассмотреть с большой детальностью глобальная радарная съемка. В Северном полушарии пояс 35-й параллели резко выделяется сосредоточением возвышенностей (рис. 1), и, в особенности, гор (рис. 2).

Рис. 1. Площади суши с высотой 1000 м и более по широтам Северного полушария

Источник: расчетподанным USGS EROS Archive Digital Elevation. Shuttle Radar Topography Mission.

Рис. 2. Максимум площади гор с высотами 2000 м и более на широте 35° в Северном полушарии

Источник: Ibid.

Расширение Южного полушария, занятого океанами, накладывает свой отпечаток на поведение тела планеты при колебаниях скорости вращения, поэтому пространство суши резко сокращается к югу от 35-й параллели (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Распространение возвышенностей с высотами 1000 м и более в Южном полушарии

Источник: Ibid.

Рис. 4. Горы с высотами 2000 м и более в Южном полушарии

Источник: Ibid.

Пояс Веронне прослеживается и в батиметрии Мирового океана (рис. 5).

Рис. 5. Впадины океана с глубинами 1000–3000 м в Северном полушарии

Источник: Ibid.

Хорошим индикатором процессов, происходящих в недрах при переменном сжатии и растяжении земного шара, служат землетрясения. В зоне 35-й параллели резко увеличивается частота очень сильных землетрясений (рис. 6).

Рис. 6. Частота землетрясений с магнитудой ≥ 8 в средних широтах Северного полушария. Осреднение за период 1904–2018 гг

Источник: расчетподанным International Seismological Centre.

В годы быстрого вращения планеты особенно значительное усиление сейсмической активности наблюдается именно у 35-й параллели (рис. 7).

Рис. 7. Частоты землетрясений с магнитудой ≥ 6 в июле1 за 10-летний период в Северном полушарии при медленном (1969–1978 гг.) и быстром (2000–2005, 2010–2011 и 2018–2019 гг.) вращении планеты

Сходную картину распределения деформаций литосферы отражают вулканические извержения (рис. 8 и 9).

Рис. 8. Максимум вулканических извержений около 35° с.ш. Осреднение по 697 событиям за период 1900–2019 гг

Источник: Global Volcanism Program. Smithsonian Institution.

Рис. 9. Извержения вулканов в Южном полушарии. Осреднение по 520 событиям за период 1900-2019 гг

Источник: Ibid.

Закономерно, что на 35-й параллели располагаются самые высокие вулканы умеренных широт Северного полушария (рис. 10).

Рис. 10. Высота действующих и потухших наземных вулканов голоценового возраста в Северном полушарии. Осреднение по 329 вулканам

Источник: расчет по даннымVolcano World.

В поясе 30−40° Южного полушария самые крупные вулканы сконцентрированы на 34-й параллели, их средняя высота составляет 4918 м.

При сравнении вулканов двух полушарий обращают на себя внимание различия по высоте (рис. 11), что объясняется преобладанием процессов растяжения к югу от экватора.

Рис. 11. Высоты действующих и потухших наземных вулканов голоценового возраста в Северном и Южном полушариях. Осреднение по 1406 вулканам

Источник: Ibid.

В третичное время несколько мегавулканов (Сан-Хуан и Уильм-Ридж в Северной Америке, Одайгахара-яма в Азии и др.) извергалось на критической широте.

Таким образом, факты говорят о четком и многообразном проявлении эффекта Веронне в литосфере.

35-я параллель Мирового океана

Широта Веронне определяет режим водных масс, в частности, с ней связан характер морских течений. В Атлантическом океане Гольфстрим при участии сил Кориолиса меняет направление у 35-й параллели (рис. 12).

Рис. 12. Направление и скорость течения Гольфстрим

Источник: схематическая иллюстрация с сайта Европейского космического агентства.

Примерно на той же широте происходит и бифуркация водных потоков Гольфстрима, одна часть которых образует Северо-Атлантическое течение, а другая, поворачивая на юг, дает начало Азорскому течению.

Аналогично поведение течения Куросио в Тихом океане (рис. 13)

Рис. 13. Изменение направления Куросио у 35° с.ш

Источник: схематическая иллюстрация с сайта ResearchGate.

Повышенные количества кинетической энергии вихрей — интегрального показателя движений водных масс — приурочены к параллели Веронне в Северной Атлантике (рис. 14).

Рис. 14. Широтная аномалия кинетической энергии вихрей в Атлантическом океане по данным натурных наблюдений и модели (на широте Гибралтарского пролива)

Источник: схематическая иллюстрация с сайта ResearchGate.

Подобные феномены обнаруживаются также в Индийском и Тихом океанах (рис. 15 и 16).

Рис. 15. Кинетическая энергии вихрей в поверхностном слое Индийского океана (по двум источникам информации)

Источник: Yanan Zhu et al. «Interannual Eddy Kinetic Energy Modulations in the Agulhas Return Current« // JGR Oceans, Vol. 123 (9), 2018. P. 6449−6462.

Рис. 16. Аномалия кинетической энергии вихрей у Японии в Тихом океане по данным дистанционной альтиметрии (а) и реанализа (b)

Источник: схематическая иллюстрация с сайта ResearchGate.

Параллель Веронне играет существенную роль не только в статике, но и динамике Мирового океана.

Возмущения атмосферы

А.И.Воейков был прав, когда отметил сопряженность рельефа земной поверхности и барического рельефа: у широты 35⁰ обоих полушарий мы видим пояса высокого атмосферного давления (рис. 17 и 18).

Рис. 17. Распределение среднего годового атмосферного давления по широтам Северного полушария в период 1970-2019 гг

Источник: расчет по даннымPhysical Sciences Laboratory.

Рис. 18. Распределение среднего годового атмосферного давления по широтам Южного полушария в период 1970-2019 гг

Источник: Ibid.

В климатологии зоны 30−35° с их штормовыми ветрами называют «конскими» широтами. Два самых мощных центра действия атмосферы — Азорский и Тихокеанский антициклоны — тяготеют к параллели Веронне (рис. 19 и 20).

Рис. 19. Азорский антициклон

Источник:схематическая иллюстрация с сайта WordPress.

Рис. 20. Тихоокеанский антициклон в фазы усиления (а) и ослабления (b)

Источник: схематическая иллюстрация с сайта Королевского метеорологического общества.

Область Средиземноморья, в которой параллель Веронне играет роль структурной оси, формирует климат с высокой межгодовой изменчивостью гидротермических условий. Анализ атмосферного увлажнения в последние десятилетия показывает, что середина периода 1960−2019 годов в регионе отмечена очень значительным уменьшением количества осадков (рис. 21).

Рис. 21. Многолетняя отрицательная аномалия атмосферного увлажнения в регионе Средиземноморья (0–57° в.д.)

Источник: расчет по даннымPhysical Sciences Laboratory.

Дефицит влаги в средиземноморских широтах около 30−40 лет назад был зафиксирован и на всем Северном полушарии (рис. 22).

Рис. 22. Атмосферные осадки в поясе 35-40° с.ш. Показан полиномиальный тренд

Источник: Ibid.

Для выяснения причин возникновения дефицита атмосферных осадков требуется знание ситуации на глобальном уровне. Выясняется, что аномалия охватывала земной шар (рис. 23).

Рис. 23. Планетарная аномалия атмосферных осадков. Показан полиномиальный тренд

Источник: Ibid.

Такой результат дает основания думать о последствиях влияния космоса. И действительно, на 1990 год приходится редкий момент сближения Солнца и Земли с центром Солнечной системы на кратчайшее расстояние (рис. 24), который повторится вновь только через 178 лет.

Рис. 24. Движение Солнца относительно барицентра (центра тяжести) Солнечной системы

Источник: расчет по программеEPOS.

Факт сильного возмущения атмосферы Земли при максимальном притяжении со стороны планет Солнечной системы свидетельствует о периодической природе аномалии Веронне.

Мессинский кризис и другие события

Среди природных катастроф прошлого особое место по масштабам занимает Мессинский кризис — высыхание Средиземного моря, происходившее многократно 5,5−4,8 млн лет назад. Следы обмеления водоема сохранились в виде пластов соли мощностью до 3 км (рис. 25).

Рис. 25. Отложения соли на острове Сицилии

Источник: фотография с сайта Geology Page.

Периодическое исчезновение Средиземного моря связано с резким уменьшением притока воды через Гибралтарский пролив, который временами приобретал форму грандиозного водопада. Это явление объясняется не только опусканием уровня Мирового океана при оледенении Антарктиды, но и положением места соединения с Атлантикой на динамичной 35-й параллели, где стыкуются Евразийская и Африканская континентальные глыбы.

Вывод о планетарной причине Мессинского кризиса подтверждается фактом синхронной активизации вулканов на острове Санта-Мария в Азорском архипелаге (расположенном на 1° севернее Гибралтарского пролива). Кроме того, известно, что именно 5 млн лет назад в Японском море, которое находится у широты Веронне, ускорилось поднятие геологических структур, сопровождавшееся их деформацией. На противоположной окраине Тихого океана примерно в то же время раскрывается Калифорнийский залив и протягивается на юг разлом Сан-Андреас.

Есть и еще одно свидетельство глобального значения аномалии Веронне в геологической истории. Имеется в виду периодичность Мессинского кризиса. Его длительность, согласно последним оценкам, близка к 700 000 лет. Это соответствует размеру 730 000-летнего цикла, установленного расчетным путем по восьмиричной системе солнечно-планетных хронов. Последний по времени 730 000-летний цикл начался в среднем плейстоцене и закончился в 1990 году после завершения эпохи голоцена. В состав 730 000-летнего цикла входят восемь циклов длительностью около 91,5 тыс. лет. Точно такое же количество этапов насчитывается в Мессинском кризисе. Более того, в морских отложениях на Сицилии сохранились ясные признаки чередования коротких (10 тыс. лет) фаз дефицитного и повышенного увлажнения, равных одному циклу восьмиричной системы.

Восемь 730 000-летних циклов создают цикл длительностью в 5,8 млн лет. Примерно столько времени назад на смену эпохи миоцена пришел плиоцен и перестал существовать широтный океан Тетис возрастом в 1 млрд лет, оставив после себя Средиземное море.

Периодичность режима Земли, зависящая от движения Солнечной системы, особенно ярко проявляется на критических широтах.

Человек в поясе Веронне

Политолог Михаил Васильевич Ильин предложил рассматривать Средиземноморье как Мировую цивилизационную ось. Это понятие приобретает дополнительное содержание в свете открытия Веронне. В самом деле, нельзя не поражаться тому, что центры двух старейших и крупнейших в мире цивилизаций — Крито-Минойской в Европе и Шан-Инь в Азии — возникли на 35-ой параллели (рис. 26 и 27).

Рис. 26. Карта древнего Крита

Источник: карта с сайта Pinterest.

Рис. 27. Китайское государство Шан-Инь (1554–1046 гг. до н.э.)

Источник: карта с сайта GlobalSecurity.org.

Позднее к государствам Средиземноморской оси присоединились Персия со столицей Тегеран (35° 42'), империя Великих Моголов со столицей Кабул (34° 32'), древнекорейское Силла со столицей Кёнджу (35° 51'), Япония со столицей Хэйан-кё [Киото] (35° 01'). Вряд ли нужно считать случайностью, что на Североамериканском континенте аналогичное положение занимали Вупатки (35° 34'), Пуэбло-Бонито (36° 04') и другие древние поселения цивилизации анасази. На той же широте основала свои поселения цивилизация хопи, известная своими загадочными петроглифами (рис. 28) и культом Земли; примером может служить Ораиби (35° 52').

Рис. 28. Наскальные рисунки индейцев хопи

Источник: изображение с сайта Росса Бишопа.

Крайне противоречивы отношения людей и вулканов, сосуществующих в ограниченном пространстве пояса Веронне. Крито-Минойская цивилизация погибла после извержения Санторина на острове Тира (36° 26') в 1560 году до н.э. Высочайший вулкан Демавенд (35° 56') национальный символ в Персии-Иране. Пепел вулкана Сансет (3521'), покрывший землю в 1065 году, стал источником процветания народа анасази в Северной Америке.

Отражается ли высокая энергетика параллели 35 или какие-то иные её свойства на расселении человека по земной поверхности? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно располагать сведениями о распределении по широтам городов размером более 100 тыс. жителей, где обитает основная масса населения мира (информация по ним достаточно надежная). Проведя соответствующий анализ, мы обнаруживаем эффекты концентрации городов (рис. 29) и городского населения (рис. 30), подобные описанным ранее.

Рис. 29. Распределение крупных городов по широтам Северного полушария

Источник: расчет по данным World Cities Database на 2020 год.

Рис. 30. Население крупных городов в Северном полушарии

Источник: Ibid.

В Южном полушарии городское население, подчиняясь закону географического детерминизма, также сосредоточено у широты 35° (рис. 31).

Рис. 31. Население крупных городов в Южном полушарии

Источник: Ibid.

Каким же образом природа оказывает влияние на расселение людей в данном случае? Определенно это не размеры пригодного для жизни пространства, как могло бы показаться априори: в поясе Веронне равнинные территории дефицитны (рис. 32).

Рис. 32. Площадь земной поверхности с высотами до 500 м над уровнем моря в Северном полушарии

Источник: расчет по данным USGS EROS Archive Digital Elevation. Shuttle Radar Topography Mission

Очевидно, нельзя объяснить факт скоплений городов и городского населения у 35-й параллели двух полушарий ни одной из естественных причин, которые хорошо изучены. Проблема получает решение, если обратиться к гипотезе Александра Евгеньевича Федорова о психогенном воздействии геологического Х-фактора, распространив её следствия на различные ситуации. Речь идет о подтвержденной множеством примеров закономерности возникновения межнациональных и межэтнических конфликтов в обстановке повышенной сейсмической активности. Исходя из этого эмпирического обобщения, логично предположить, что у широты 35° должно наблюдаться аномально большое количество вооруженных конфликтов. Для чистоты мысленного эксперимента будем рассматривать только те из них, где не принимали участие государства (рис. 33).

Рис. 33. Распределение вооруженных внутригосударственных конфликтов по широтам Северного полушария (1989-2019 гг.)

Источник: расчет по данным Pettersson T., Oberg M. Organized violence. 1989−2019. J. of Peace Research, June, 2020

Как видим, полученный результат подтверждает предположение о психогенном воздействии среды обитания у 35° с.ш. Вероятно, оно связано с эмиссией из недр водорода и генерированием электромагнитного излучения на тектонических разломах.

Чрезвычайно показательна военная география средневековой Японии с ее населением, однородным по происхождению и вере. Места сражений были выбраны самураями главным образом около 35-й широты (рис. 34 и 35).

Рис. 34. Сражения 1180-1185 гг. в Японии. Война клана Тайра и Минамото Ёритомо, объявившего себя сёгуном (положение 35-й параллели показано стрелкой)

Источник: «Battles of the Genpei War» // Ancient History Encyclopedia.

Рис. 35. Сражения периода объединения Японии в 1560-1589 гг

Источник: Japan in the Edo Period 1560−89 // The Map Archive.

Пространственную аномалию частоты вооруженных конфликтов отражает повышенная степень феодальной раздробленности Японии у 35-й широты (рис. 36).

Рис. 36. Феодальная Япония в XVI в

Источник: Feudal Japan 1573−1583 // Maproom.org.

Вероятно, в экстремальных случаях энергия недр вызывает агрессивное поведение людей, но при умеренной их интенсивности способна играть роль стимулятора.

Заключение

Открытие Александра Веронне сообщает мощный импульс междисциплинарному синтезу, который должен быть направлен на выяснение многообразных последствий вращения нашей планеты с переменной скоростью в окружении других небесных тел. Идея критической широты призвана содействовать преодолению кризиса наук о Земле, связанного с нарастающим несоответствием гипотетических представлений фактам. Несомненно влияние эффекта Веронне будет обнаружено на больших глубинах в мантии и ядре, а также в живом веществе, коль скоро установлена специфическая реакция человека.