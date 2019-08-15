Якутск, 15 августа, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Власти Якутска, Фонд развития Дальнего Востока и компания ООО «Террикон» обсудили процесс строительства единого комплекса по обработке и размещению отходов, включающий в себя полигон размещения отходов, мусоросортировочную станцию и станцию перегрузки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

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По информации инициаторов проекта, все документы по строительству комплекса проходят государственную экологическую экспертизу.

По мнению гендиректора ООО «Террикон» Петра Санникова, использование нового комплекса даст возможность переработки ТКО не менее 50%.

«Отходы будут перегружать из кузовов малотоннажных автомобилей в специализированные мусоровозные автопоезда. После этого их ежедневно вывозят на мусоросортировочный завод или полигон. Герметичные бункеры не дадут мусору рассыпаться и разлетаться»,— пояснил Петр Санников.

Новый полигон властям Якутска необходимо запустить в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с вывозом мусора и неотлаженной работой регионального оператора, не новы для столицы республики. Мусорные войны регулярно случаются в Якутии.