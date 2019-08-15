Вашингтон, 15 августа, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Больше всего пользы из отсрочки введения пошлин на китайские товары извлечёт Пекин, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Флаг Китая

Комментируя решение отложить введение десятипроцентных пошлин на товары из Китая до середины декабря, Трамп отметил, что от этого выиграют американские покупатели. Но больше всего в этом заинтересован Китай.

Также Трамп отметил, что Китай реагирует на введение пошлин девальвацией юаня. Последние торговые переговоры с Пекином он оценил скорее положительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, введение новых пошлин на компьютерные мониторы, ноутбуки, игровые приставки, сотовые телефоны, некоторые виды одежды Вашингтон отсрочил на три месяца.