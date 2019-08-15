Филадельфия, США, 15 августа, 2019, 03:15 — ИА Регнум. Шестеро полицейских получили ранения в результате стрельбы на севере американского города Филадельфия, сообщает агентство Associated Press.

U.S. Army Reserve Полицейские

Сообщается, что полицейские прибыли в район Найстаун на севере Филадельфии для вручения ордера. Однако злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции. В результате стрельбы пострадали шестеро полицейских. По словам сержанта Эрика Гриппа, ранения не угрожают жизни правоохранителям.

В настоящее время силовики ведут переговоры со стрелком и предлагают ему сдаться. В то же время полиция пытается не допустить к месту происшествия зевак и случайных прохожих.

Президент США Дональд Трамп уже осведомлен о произошедшем. Как отмечает агентство, информацию о перестрелке Трампу сообщил генпрокурор США Уильям Барр.