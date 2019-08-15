Вашингтон, 15 августа, 2019, 03:07 — ИА Регнум. О надеждах на преодоление спада американской экономики после того, как наладится ситуация с Boeing 737 MAX, заявил министр торговли Соединённых Штатов Уилбур Росс на телеканале CNBC.

Acefitt Самолёт Boeing 737 MAX

По оценке американского министра, спад экономики на 0,4% в минувшем квартале вызван, вероятно, отказом покупателей от моделей Boeing с 737 MAX. Когда продажи наладятся, проблемы экономики также будут решены.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёты 737 MAX авиакомпания не может продать после двух крупных авиакатастроф, которые произошли из-за технических неисправностей машин этой модели.

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